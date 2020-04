Exames de coronavírus por drive-thru chegam ao interior do Estado

O sistema Drive-thru que realiza testes de coronavírus dentro do próprio veículo, que já foi implantado em Campo Grande, a partir deste sábado (25), começará a funcionar em em Dourados e Três Lagoas.

A consulta é agendada via telefone e confirmada por um SMS, mensagem por celular, com a data, o horário e o local. Ao chegar no dia do exame, após as confirmações dos dados, é realizada a coleta RT PCR, por biologia molecular dentro do próprio automóvel, levando cerca de 5 minutos.

Em Dourados, serão realizados 30 exames por dia nas segundas, quartas e sextas-feiras. Para atendimento, a população tem que ligar no Disk Coronavírus Dourados, pelo telefone (67) 3311 6263. Neste mesmo número, será possível não apenas a realização de exames, como também tirar dúvidas sobre a doença, no mesmo formato realizado na capital.

Em Três Lagoas, os atendimentos serão nas terças e quintas-feira, por intermédio do telefone (67) 3311 6264, com uma média de 20 coletas ao dia.

Em Campo Grande, já foram coletadas 693 amostras no Drive-Thru Covid-19 em Campo Grande. Deste total, 674 deram negativo e 19 deram positivo.

O exame é encaminhado ao Laboratório Central (Lacen), o resultado leva de 24h a 48h no máximo e é encaminhado por SMS ao paciente, ou pode ser acessado no site da Secretaria de Estado de Saúde .

