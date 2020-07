Pacientes com Covid-19 serão monitorados por unidades básicas de Saúde da capital

Pacientes com suspeita de coronavírus (Covid-19) ou que testaram positivo para a doença serão monitorados por profissionais de saúde das unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs) de Campo Grande. Segundo Secretaria Municipal de Saúde (SES), o contato será feito diariamente por telefone a fim de acompanhar os sintomas que o paciente apresenta e qual a situação de saúde geral, além de identificar os possíveis contatos familiares ou sociais, que possam apresentar risco de desenvolver a doença.

Ainda conforme o órgão, desde a última semana, a Prefeitura passou a ofertar a testagem nas 71 UBSs e UBSFs da Capital, como estratégia para ampliar o diagnóstico e facilitar o acesso da população. O teste rápido disponível nas unidades deverá ser aplicado somente no paciente a partir do 8° dia do início de sintomas de síndrome gripal (febre, tosse seca, dor de garganta e dor no corpo), seguindo indicação do profissional de saúde. O resultado fica pronto em no máximo em 20 minutos.

Caso o paciente apresente sintomas e não esteja na data correta para realização do teste rápido, o mesmo deverá ter o exame agendado. Em caso de suspeita ou resultado positivo, o paciente deverá ser monitorado e irá receber as orientações sobre isolamento social, os cuidados de higiene para reduzir o risco de transmissão e os sintomas que indicam o agravamento da doença.

Orientação

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) esclarece que caso o paciente seja assintomático, ou seja, não apresenta sintomas, o mesmo não poderá realizar o teste. Caso essa pessoa esteja em contato com pessoas que tenham os sintomas, o indicado será ficar em isolamento social.

Quando algum membro da família testa positivo para a Covid-19, todos do grupo familiar são orientados a ficarem em isolamento, recebendo atestado de 14 dias para observação dos sintomas. Se houver piora, é necessário procurar novamente o serviço de saúde, caso contrário, respeitar o isolamento em casa e, somente depois desse período, voltar às atividades.

