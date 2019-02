Parto humanizado chama a atenção em maternidade de Ponta Porã

Graziella Almeida com Assessoria

A maternidade do Hospital Regional de Ponta Porã, está se destacando pelo trabalho e realização de parto humanizado, tanto na cesárea ou no normal, o atendimento tem sido referência na região. A novidade tem atraído gestantes, que vão em busca de alívio na dor e a curiosidade sobre o parto humanizado.

A estrutura da maternidade conta com três salas de parto, todas equipadas com bolas de pilates, duchas de água quente, som ambiente e aparelhos modernos para monitoramento do parto.

Segundo a coordenadora da maternidade do HR, Dyolla Grance, a equipe medica está passando por treinamento, os enfermeiros obstetras principalmente, que estão aprendendo técnicas de uso dos aparelhos e formas de acolhimento para deixar os pais tranquilos.

Uma das pacientes, a maquiadora Jéssica Ayala diz que procura por uma maternidade que tivesse esse tipo de atendimento, após muita leitura foi conhecer a estrutura do hospital e se encantou pelo acolhimento. Contente, ela fala sobre a experiência: “foi muito mais do que eu sonhei, pude realizar o meu sonho de ter o parto humanizado e na cidade em que moro. Se pudesse faria tudo novamente, experiência única e incrível”.

