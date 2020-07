Perto da lotação, Campo Grande já possui 87% dos leitos de UTIs ocupados

A macrorregião de Campo Grande já possui 87% dos seus leitos de UTI ocupados, faltando apenas 13% para sua ocupação máxima, ou seja, colapsando as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) da capital.

O dado foi disponibilizado pela Secretária Estadual de Saúde (SES), no boletim diário de coronavírus no Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (9). No boletim todo o estado é dividido em 4 macrorregiões sendo elas: Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas. Entre todas, a capital é a única que passa dos 80% de ocupação.

Entre toda essa porcentagem apresentada na capital, apenas 36% tem relação ao coronavírus, sendo 23% de casos confirmados e 13% de suspeitos, os outros 51% são provenientes de outras causas.

A macrorregião de Campo Grande possui 212 leitos de UTIs, ou seja, 184 já estão sendo usados, sobrando apenas 28. O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resendo, informou que serão instalados mais 18 leitos de UTIs no hospital de Hospital de Câncer Dr. Alfredo Abrão.

Esses leitos irão receber pacientes do Hospital Regional de Campo Grande e Santa Casa de Campo Grande, conforme explicado pelo próprio secretário.

Veja o gráfico de ocupação de leitos de UTI nas quatro macrorregiões de Mato Grosso do Sul:

