Polo de atendimento contra a covid no Parque Ayrton Senna é fechado

A movimentação era pequena na manhã desta quarta-feira (30), último dia de funcionamento do polo da covid-19 no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Depois de quase seis meses de portas abertas e 35 mil atendimentos, as atividades foram encerradas às 12h, devido ao baixo número de casos de coronavírus na Capital.

Os 35 mil atendimentos contabilizados só ali no parque envolvem consultas, realização de testes rápidos e coletas de material para a realização de exames microbiológicos para detecção da doença.

A estrutura montada começou a funcionar no dia 10 de abril, para reduzir o fluxo de pacientes com sintomas respiratórios nos postos de saúde da Capital. Com capacidade de atender até 800 pessoas no mesmo momento, no pico da doença, segundo informações da Prefeitura Municipal de Campo Grande, o polo chegou a atender 580 pacientes, já no último domingo, durante todo o dia, apenas 55 pessoas passaram pelo local.

Polo chegou a ter 520 pessoas no mesmo horário nos dias de pico e hoje não tinha movimentação.

O fechamento já vinha sendo amplamente divulgado e foi uma medida adotada diante da queda do número de casos. A estratégia da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) foi então redistribuir testes em outros pontos que seguem atendendo.

Pontos de testes - Para testes rápidos, a Prefeitura informou que as 71 unidades de saúde estão, desde o fim de julho, realizando o exame para evitar que pacientes contaminados pelo vírus circulem pela cidade, podendo infectar outras pessoas.

Já a colega de swab - exame considerado padrão ouro na detecção da doença - foi disponibilizado em postos de saúde considerados estratégicos nas USBFs (Unidades de Saúde da Família) dos bairros: Batistão, Parque do Sol, 26 de Agosto, Tiradentes, Dona Neta, Moreninha, Vila Nasser, Oliveira, Nova Bahia, São Francisco, Aero Itália e Albino Coimbra.

Quem ainda apresentar sintomas da doença deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa para receber atendimento e se necessário, fazer o teste rápido ou ser encaminhado para a coleta de swab.

Além das 12 unidades de saúde, o exame também é coletado no Drive-in dos Bombeiros, localizado na Rua 14 de Julho esquina com a Rua 7 de Setembro, e na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, na Rua Bahia, além dos Centros Regionais de Saúde.

