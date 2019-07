Prefeitura convoca 62 médicos para rede municipal de saúde

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Saúde Número de pacientes com hepatite cai 7% em 10 anos no Brasil

Saúde UPAs atendem com nove pediatras e 47 clínicos nesta manhã

Saúde UPAs e CRS atendem com 45 clínicos gerais e 11 pediatras nesta manhã

Educação Convocação do Fies começa a partir desta segunda-feira

O não comparecimento no prazo estabelecido implicará em desistência da convocação, devendo o candidato realizar nova inscrição no Cadastro de Médicos Temporários, caso tenha interesse em ser convocado novamente.

O candidato convocado tem prazo de três dias úteis, a contar da data da convocação, para se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação, da Secretaria Municipal de Saúde, com toda a documentação. O local de apresentação é na Rua Bahia, n. 280 – Centro,.

A prefeitura de Campo Grande por meio da Secretária Municipal de Saúde (Sesau), publicou no Diario Oficial do Municipio (Diogrande) desta sexta-feira (26), a convocação de 62 médicos para atender na rede municipal de saúde.

Educação Convocação do Fies começa a partir desta segunda-feira

Polícia Integrantes do PCC violaram túmulo e queimaram corpo de Rafaat