Prefeitura da capital lançou neste domingo (22) o “Programa Movimenta Campo Grande em Casa”. Segundo o diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), Rodrigo Barbosa Terra, a medida foi adotada para que os usuários dos parques públicos possam fazer suas atividades em casa durante o período de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Os vídeos estarão disponibilizados no neste link. O anúncio foi feito pelo prefeito Marquinhos Trad durante uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Segundo Terra os vídeos serão gravados três vezes por semana, na segunda, quarta e sexta-feira. Além disso, no portal também estarão às contas do Instagran dos professores da Funesp.

“Pela rede social, os professores irão gravar Lives no mesmo horário que davam suas aulas nos parques. Assim, a pessoas que já estava acostumada a fazer seus exercícios em determinado horário, ele vai poder continuar com essa rotina. Sabemos que a Covid-19 provoca problemas respiratórios e pode causar morte em pessoas com imunidade baixa. O exercício físico é uma forma de melhorar a saúde e enfrentar da melhora forma caso seja acometido pela doença”, explicou.

O prefeito aproveitou para reforçar a importância do isolamento social. “Me perguntaram se poderiam sair de casa para realizar caminhada na rua. Pessoal, não vamos fazer isso, o ministro Mandetta reforçou hoje (22) a necessidade do isolamento social, então aproveitem essa ferramenta para que você possa fazer sua atividade física sem correr o risco de contrair a doença”, finalizou.

Pelo Decreto 14.189, de 15 de março de 2020, as atividades ficam suspensas durante pelo menos 20 dias e a administração municipal avaliará o estágio de disseminação da doença no território municipal, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, deliberando pela prorrogação da suspensão por igual período ou pelo retorno das atividades normais.

Deixe seu Comentário

Leia Também