Prefeitura lança projeto para atendimento a autistas nas UPAs da Capital

Em meio ao abril azul – mês de conscientização do autismo -, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) lançou o projeto “Plano de Atendimento à Pessoa com TEA”, dedicado à melhoria e humanização do atendimento a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS).

O projeto consiste no trabalho de sensibilização, complementado pela distribuição de materiais educativos, visando orientar as equipes e os usuários para o atendimento dos portadores do autismo.

O objetivo é assegurar que o paciente ou seu acompanhante tenha prioridade em toda a linha de cuidado nas unidades. Para garantir o atendimento prioritário, será solicitada a apresentação do cordão de quebra-cabeça ou da carteira de identificação da pessoa autista.

Nesse primeiro momento, a iniciativa será implementada nas UPAs Universitário e Coronel Antonino. Mas futuramente, outras unidades serão abraçadas pelo projeto.

As UPAs Universitário e Coronel Antonino foram escolhidas para serem as pioneiras por estarem localizadas em regiões estratégicas, e possuírem atendimento adulto e infantil 24h.

Nos próximos meses, serão implementados nessas unidades, consultórios sensoriais adaptados e salas de estabilização para crises sensoriais, afim de tornar o ambiente mais acolhedor para os pacientes com TEA.

A Sesau está também capacitando profissionais em toda a rede de saúde, estabelecendo diretrizes e protocolos para a assistência desses pacientes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também