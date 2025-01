Prefeitura de Ivinhema fecha contratos de R$ 1,1 milhão para serviços de saúde

A Prefeitura Municipal de Ivinhema, sob a gestão do prefeito Juliano Ferro Barros Donato, formalizou contratos com empresas para a prestação de serviços complementares ao Sistema Único de Saúde (SUS), no município.

Contrato 129/2024 - A empresa Marcelo Martin Fernandes ME foi contratada para fornecer serviços médicos ao SUS, no valor de R$ 343.800,00. O contrato tem vigência de 12 meses, com início em 12 de dezembro de 2024 e término em 12 de dezembro de 2025.

Contrato 130/2024 - A T.G. dos Santos EIRELI também firmou um contrato com a prefeitura, com valor de R$ 413.154,00. Este contrato, assim como o anterior, possui a mesma vigência de 12 meses, começando em 12 de dezembro de 2024 e terminando em 12 de dezembro de 2025.

Contrato 131/2024 - A empresa Servimedic Serviços Médicos LTDA foi contratada por R$ 373.500,00 para o mesmo tipo de serviço, com vigência de 13 de dezembro de 2024 a 13 de dezembro de 2025.

Os contratos foram firmados por meio de inexigibilidade de licitação e somam o valor de R$ 1.130.454,00. Esses contratos foram publicados no Diário Oficial do Estado.

