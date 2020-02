Prefeitura divulga gabarito das provas para residência multiprofissional

O gabarito preliminar da prova de residência em saúde mental, realizada no último domingo pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), já foi divulgado pela Prefeitura de Campo Grande juntamente com a classificação dos candidatos que concorrem a uma bolsa na residência multiprofissional. .

A convocação para matrícula dos aprovados será divulgada até amanhã. Mais de cem pessoas realizaram a prova desse final de semana, concorrendo há uma das três vagas em saúde mental, nas áreas de psicologia, serviços sociais e enfermagem. O gabarito está disponível nesse link e o prazo para recorrer das respostas inicia hoje.

Os candidatos que concorrem a uma das 76 vagas na residência multiprofissional em saúde da família e comunidade devem ficar atentos à página de acompanhamento.

De acordo com o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, esses candidatos têm uma grande oportunidade, que está sendo oferecida pela Sesau. “Ao todo são 111 bolsas disponibilizadas para residentes em medicina da saúde da família, psiquiatria, multiprofissional e saúde mental. Até pouco tempo, quem queria fazer residência nessas áreas teve que sair do estado, e agora estamos oportunizando isso sem a necessidade de sair de casa”, comemora.

As aulas para esses cursos iniciam no próximo dia 2 de março, quando os candidatos aprovados passarão a estudar o conhecimento oferecido pelos preceptores e atuarão nas unidades de saúde da Capital. Segundo o cronograma, as matrículas para a residência multiprofissional acontecem nessa quarta-feira e para saúde mental na semana seguinte, no dia 27.

