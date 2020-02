Prefeitura covoca 34 candidatos aprovados em processo seletivo

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Por meio das secretarias municipais de Gestão e de Assistência Social, a Prefeitura de Campo Grande, publicou nesta sexta-feira (14), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a convocação de 34 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação de Técnico de Atividades Socioculturais, Auxiliar de Manutenção, Cuidador Social, Educador Social e Motorista.

A contratação é referente ao Edital do dia 29 de maio de 2019. Foram convocados os candidatos de 59ª à 60ª para a função de Técnico de Atividades Socioculturais, de 326ª à 337ª para a função de Auxiliar de Manutenção, de 186ª à 200ª para a função de Cuidador Social, de 267ª à 269ª para função de Educador Social e de 121ª à 123ª para função de Motorista.

Os candidatos convocados, conforme função e relação nominal publicadas na edição do Diogrande, a partir da página 6, deverão comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na rua dos Barbosas, 321, bairro Amambaí, no dia 18 de fevereiro de 2020, às 8h, para orientação acerca da documentação e efetivação do procedimento de contratação.

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos de abertura do presente Processo Seletivo, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que não se apresentar no prazo estabelecido, não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função, não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

A relação nominal dos candidatos convocados pode ser conferida na edição nº 5.831 do Diogrande, disponível aqui .

Deixe seu Comentário

Leia Também