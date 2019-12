Prefeitura irá inaugurar duas USFs que atenderão mais de seis bairros

A Prefeitura de Campo Grande inaugura na sexta-feira (20) duas novas Unidades de Saúde da Família (USFs), nos bairros Arnaldo Estevão Figueiredo e Cristo Redentor. Obras estão paradas há quase duas décadas, e vão beneficiar mais 10 mil moradores da região, além de contribuir para desafogar unidades próximas.

As duas obras tiveram início em 2010 no Programa Requalifica UBS, do Governo Federal e tiveram a execução interrompida por diversas vezes até serem retomadas na gestão do prefeito Marquinhos Trad.

A USF Arnaldo Estevão de Figueiredo irá atender a população dos bairros de sua área de abrangência: Parque Residencial Arnaldo Estevão de Figueiredo; Bairro Dalva de Oliveira I e II; Aldeia Urbana Marçal de Souza; Vila Cavan.

Já a USF Cristo Redentor irá atender a população dos bairros de sua área de abrangência: Parque Rita Vieira I, II e III; Jardim Água Viva; Jardim lagoa dourada; Jardim Cristo Redentor; Bairro Estrela Park; Bairro Parque Dallas.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, afirma que a ampliação e fortalecimento da Atenção Primária são fundamentais para garantir a integralidade na assistência da população. “Oportunizando o acesso do paciente ao atendimento perto de casa vamos assegurar que ele tenha uma assistência de melhor qualidade. Investindo na prevenção é possível evitarmos cidadãos cada vez mais doentes no futuro”, argumenta.

A USF Arnaldo Estevão de Figueiredo será chamada de Edgard Pedro Raup Sperb, possui 406,07 M2 de área construída e conta com investimento de pouco mais de R$1,2 milhão, sendo R$1 milhão de recursos da prefeitura e R$200 mil do Ministério da Saúde.

Já a USF Cristo Redentor será em homenagem ao médico Carlos Alberto Jurgielewicz, falecido em 2015. A estrutura conta com 428,30 M2 de área construída e investimento de pouco mais de R$1,3 milhão, sendo R$937 mil de recursos próprios e R$400 mil do Ministério da Saúde.

Instalações e Serviços

A estrutura física de ambas as unidades dispõem de: recepção, sala de vacinação, serviço social, copa, almoxarifado, farmácia, sala de agentes comunitários, sala de pré e pós consulta, sala de procedimentos, sala de inalação, consultórios, sala de curativo, central de material e esterilização, consultório odontológico, sanitários e auditório.

Serão oferecidos os serviços de: pré-natal, puericultura, consultas médicas, consultas de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, visita domiciliar por agente comunitário e equipe, exames preventivos, teste do pezinho, curativos, dispensação e administração de medicamentos, atendimento com assistente social, agendamento de consultas e exames, controle de glicemia para pacientes diabéticos, grupo de controle de hipertensos, atendimento aos programas ministeriais (saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do idoso, saúde da mulher, tuberculose e hanseníase entre outros).

