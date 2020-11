Prefeitura leva vacinação da poliomelite à escolas e igrejas; veja os locais

Clique aqui e confira o horário de funcionamento das salas de imunização em todas as unidades de saúde da capital onde as vacinas também estão disponíveis.

Nesta manhã serão atendidos os moradores do Bairro Moreninha III, com o ponto instalado na EMEI José Carlos de Lima, até às 10h. À tarde, a equipe estará na Comunidade Santo André, na Rua Teodoro Roosevelt, 791, na Vila Nasser, das 14h às 16h.

Serão montados dois pontos por dia, em locais e horários distintos. Esses locais de vacinação funcionarão em dois períodos, sendo pela manhã, em sua maioria, as escolas, e à tarde as igrejas.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) começa a montar nesta segunda-feira (27), pontos de vacinação temporários em escola municipais de educação infantil e em igrejas da capital com o objetivo de se aproximar do público alvo.