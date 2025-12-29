Menu
Rede estadual garante quase toda a assistência oncológica em MS

UNACON respondem por 99% da produção oncológica no estado

29 dezembro 2025 - 13h24Luiz Vinicius
Estrutura regionalizada concentra atendimentos nas UNACON e fortalece o acesso ao tratamento pelo SUS   (Bruno Rezende)

A assistência oncológica no Sistema Único de Saúde (SUS) é uma das áreas mais complexas e essenciais, exigindo serviços especializados e uma articulação constante entre os diferentes níveis de atendimento. Em Mato Grosso do Sul, a gestão dessa assistência é coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), com foco na ampliação do acesso e continuidade do tratamento, alinhada às diretrizes nacionais de saúde.

No estado, a rede estadual de atendimento oncológico é composta, principalmente, por Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON). Essas unidades realizam os principais procedimentos oncológicos dentro do SUS. De acordo com dados dos sistemas SIA/SIH-SUS, em 2025, as UNACON respondem por 99% da produção oncológica no estado, enquanto os demais hospitais contribuem com apenas 1% dos atendimentos, limitados a algumas cirurgias.

O Hospital do Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão lidera a produção estadual, com 17.325 procedimentos, correspondendo a 36% do total. Seguem-se o Hospital Cassems – Unidade Dourados, com 20% dos atendimentos, a Santa Casa de Campo Grande e o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, ambos com 16%. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, realiza 7% dos atendimentos, enquanto a Santa Casa de Corumbá responde por 3%.

Esses dados, que se referem ao período até outubro de 2025, foram obtidos a partir das Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade (APACs), instrumento utilizado pelo Ministério da Saúde para monitorar a produção oncológica no SUS.

O sistema de saúde de Mato Grosso do Sul, por meio das UNACON, tem demonstrado um esforço conjunto para garantir o acesso ao tratamento oncológico, reforçando o compromisso do Estado em fortalecer a rede de cuidados e assegurar a transparência das informações.

