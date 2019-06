Resende reafirma compromisso com regionalização da saúde

Saiba Mais Saúde Resende é eleito vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, reafirmou o compromisso com a regionalização do saúde durante a abertura da 9ª Conferência Estadual de Saúde na manhã desta terça-feira (4), no Palácio Popular da Cultura.

Representando o governador Reinaldo Azambuja, Resende apresentou um relatório das diversas ações que vêm sendo adotadas na gestão estadual. Entre investimentos em construções, reformas e ampliações de hospitais, entrega de veículos e equipamentos, capacitação técnica e custeio de serviços, insumos e aparelhos, o secretário disse que a meta é qualificar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado.

Com a participação de delegados eleitos nos 79 municípios do estado, a Conferência que segue até quarta-feira (5), tem como objetivo debater a construção de políticas públicas que visem à melhoria nos serviços de saúde. Para tanto, estão programadas palestras sobre a consolidação do SUS nos municípios, e financiamento adequado e suficiente para o Sistema Único de Saúde, bem como a aprovação do relatório final da conferência e eleição dos delegados que participarão da 16ª Conferência Nacional, que acontecerá entre os dias 4 e 7 de agosto deste ano em Brasília.

Além do secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, participaram da mesa de abertura dos trabalhos, na manhã desta terça-feira, o secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Jurandi Frutuoso; o secretário municipal de Saúde de Campo Grande, José Mauro; o presidente do Conselho Estadual de Saúde Florencio Garcia Escobar; Márcia Moraes, coordenadora do segmento dos Usuários do SUS; Edelma Peixoto, coordenadora do segmentos dos Gestores e Prestadores; Giane França Álvares, coordenadora do segmento dos Trabalhadores; vereador Dr. Lívio, de Campo Grande; deputado Antonio Vaz, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de MS.

