Sábado tem atendimento pediátrico em 4 UPAs da capital

A escala médica para este sábado (02) é completa em quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em Campo Grande. Também terá o atendimento das duas especialidades, contando com 3 a 6 médicos de plantão, o Cel. Antonino, Leblon, Vila Almeida segue completo até o período noturno, já o Universitário só não terá pediatra na parte da tarde.

As demais UPAs tem atendimento clinico adulto normal, seguindo uma escala de 1 a 6 profissionais de plantão durante o dia. Já na parte da noite apenas cinco unidades terão atendimento completo, contando com 4 a 10 médicos. No Santa Mônica, CRS Aero Rancho, CRS Coophavilla II, CRS Nova Bahia e CRS Tiradentes não terá profissionais pediátricos.

Deixe seu Comentário

Leia Também