Saiba quais são os alimentos aliados da saúde do homem

Novembro é o mês de conscientização da saúde do homem, principalmente no que diz respeito a saúde da próstata. A nutrição e alimentação adequadas são grandes aliadas na prevenção da doença e da manutenção da saúde e qualidade de vida.



“Uma dieta rica em frutas, legumes, verduras ou alimentos minimamente processados como cereais integrais, feijões e outras leguminosas são capazes de prevenir o surgimento do câncer”, afirma Marcela Mendes, nutricionista do Mundo Verde.



Conheça abaixo cinco alimentos indispensáveis no plano alimentar de todo homem.



1 - Ômega-3

O Ômega-3 é a gordura essencial ao organismo e pode ser proveniente de peixes ou de origem vegetal, presente na linhaça, chia e algumas algas. De ação anti-inflamatória, antioxidante, promove a saúde cardiovascular, pode reduzir a pressão arterial e prevenir o envelhecimento das células, prevenindo também alguns tipos de câncer, como o de próstata.



2 - Coenzima Q10

De ação antioxidante, a substância presente no organismo tem relação direta com a saúde cardiovascular e produção de energia celular. Atua na saúde das células, protegendo os neurônios e prevenindo mutações cancerígenas.

Além da suplementação, pode ser encontrada em alimentos como: oleaginosas, tofu, cereais integrais, frutas e vegetais.



3 - Cúrcuma e especiarias

Fonte de curcominóides, a cúrcuma é uma opção rica em antioxidantes e possui atuação na prevenção do envelhecimento celular e mutação de células cancerígenas, sendo assim muito indicada para prevenção do câncer de próstata.

As especiarias, como pimenta preta, canela e gengibre, por exemplo, também atuam como anti-inflamatórios e antioxidantes, na saúde celular e na imunidade.



4 - Folhas verdes escuras

Ricas em clorofila, as folhas verdes escuras tem ação antioxidante e atuam na destoxificação do organismo, promovendo a eliminação de toxinas e agentes estranhos ao organismo humano. Contribuem para a renovação celular, podem prevenir a mutação de células e inúmeros tipos de câncer.



5 - Zinco e vitamina E

Os nutrientes presentes nas oleaginosas como a castanha do Pará, castanha de caju e nozes, são de grande importância para a saúde dos espermatozoides e para prevenção da calvície quando associados ao complexo B. Atuam ainda na saúde celular e na prevenção do câncer de próstata.



