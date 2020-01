Santa Casa define método de trabalho para suspeitas de coronavírus

Após surgirem casos de suspeita de coronavírus no Mato Grosso do Sul, os profissionais de saúde da Santa Casa de Campo Grande se reuniram na manhã desta quinta-feira (30) para definir o fluxo de atendimento no hospital.

Na reunião, foi criado o fluxo baseado em protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e orientou que, caso o hospital receba pacientes suspeitos, será feito imediatamente a notificação para as autoridades de saúde. Também foi discutido a definição de caso, definição de contato, exames laboratoriais e de imagens, uso de internação, tratamento, precauções específicas, transporte de pacientes e prevenção.

A Santa Casa possui leitos de isolamento, contando com a presença de filtro HEPA (pressão negativa), aparelho adequado para esses tipos de empreendimentos. “O intuito de informar nossos colaboradores e a população que existe uma estratégia e um planejamento para o atendimento de possíveis casos suspeitos, é provável que ocorram situações perigosas no uso da população”, declarou um médico infectologista, Dra. Priscilla Alexandrino.

Participaram da reunião de coordenadores do pronto socorro, Prontomed, das UTI, diretor de enfermagem, diretoria técnica, NIR (Núcleo Interno de Regulação), gerência médica, gerência multiprofissional, representantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e Núcleo de Vigilância Epidemiológica, representantes do Núcleo de Segurança do Paciente, diretor de Gerenciamento Estratégico e Planejamento, laboratório, SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho), entre outros gestores.

Deixe seu Comentário

Leia Também