(67) 99647-9098
Saúde

Saúde de MS monta força-tarefa permanente contra canetas emagrecedoras ilegais

Ações estarão sendo realizadas em transportadoras, aeroportos do Estado e rodovias federais e estaduais

08 fevereiro 2026 - 11h15Luiz Vinicius
Diversos produtos irregulares foram apreendidosDiversos produtos irregulares foram apreendidos   (André Lima)

Mato Grosso do Sul está com uma força-tarefa permanente para evitar a entrada ilegal de canetas emagrecedoras, anabolizantes, ampolas e comprimidos anorexígenos à base de lisdexanfetamina oriundos do Paraguai.

Além de estar presente nos Correios, a ação se estende a outros locais de trânsitos de mercadorias como transportadoras, aeroportos do Estado e rodovias federais e estaduais.

Essa ação é coordenada pela Vigilância Sanitária, sob supervisão da Secretaria de Estado de Saúde, junto com outros órgãos, principalmente da segurança pública, como Polícia Civil, mas também com participação do CRF-MS (Conselho Regional de Farmácia) e Anvisa.

A SES reforça que a comercialização e o envio de medicamentos e produtos sujeitos à vigilância sanitária não nacionalizados, sem o devido registro sanitário, autorização ou comprovação de origem configuram grave risco à saúde da população.

Há risco de eventos adversos em saúde, como pancreatite aguda, insuficiência renal, perda de massa muscular e efeitos decorrentes de superdosagem.

Recentemente, nos três primeiros dias da operação, que começou na última segunda-feira, dia 2, foram retirados de circulação mais de 2 mil produtos irregulares.

Foram apreendidas 2.071 unidades de produtos irregulares, entre canetas emagrecedoras, anabolizantes, ampolas e comprimidos anorexígenos à base de lisdexanfetamina oriundos do Paraguai.

