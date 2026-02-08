Saúde de MS monta força-tarefa permanente contra canetas emagrecedoras ilegais

Mato Grosso do Sul está com uma força-tarefa permanente para evitar a entrada ilegal de canetas emagrecedoras, anabolizantes, ampolas e comprimidos anorexígenos à base de lisdexanfetamina oriundos do Paraguai.

Além de estar presente nos Correios, a ação se estende a outros locais de trânsitos de mercadorias como transportadoras, aeroportos do Estado e rodovias federais e estaduais.

Essa ação é coordenada pela Vigilância Sanitária, sob supervisão da Secretaria de Estado de Saúde, junto com outros órgãos, principalmente da segurança pública, como Polícia Civil, mas também com participação do CRF-MS (Conselho Regional de Farmácia) e Anvisa.

A SES reforça que a comercialização e o envio de medicamentos e produtos sujeitos à vigilância sanitária não nacionalizados, sem o devido registro sanitário, autorização ou comprovação de origem configuram grave risco à saúde da população.

Há risco de eventos adversos em saúde, como pancreatite aguda, insuficiência renal, perda de massa muscular e efeitos decorrentes de superdosagem.

Recentemente, nos três primeiros dias da operação, que começou na última segunda-feira, dia 2, foram retirados de circulação mais de 2 mil produtos irregulares.

Foram apreendidas 2.071 unidades de produtos irregulares, entre canetas emagrecedoras, anabolizantes, ampolas e comprimidos anorexígenos à base de lisdexanfetamina oriundos do Paraguai.

