Secretária diz que Covid-19 tem quadro “preocupante”

O estado de Mato Grosso do Sul tem visto o número de casos do novo coronavírus aumentar gradativamente. Foi informado pelo Prosseguir que 96% dos leitos da macro região da capital estão ocupados.

Em conversa com o JD1 Notícias, a secretaria adjunta da saúde Christine Maymone disse ser preocupante o que vem acontecendo. "Temos tido um aumento nos casos, aumento de mortes e de internações, existe ainda um aumento no número de pessoas que estão em isolamento social". "Essa segunda onda veio emendada na primeira, a parcela mais atingida dessa vez tem sido os jovens, ainda assim tem idosos morrendo", afirma ela.

"Desde o mês de novembro vem sendo acompanhado esse aumento do número de casos, lá no dia 11 de novembro já tinhamos um alto número de registros. Hoje temos um aumento no número de casos clinicos e consequentemente de internações e mortes por conta da doença", conta a secretária.

Campo Grande está com a bandeira vermelha para a covid-19, o que significa que a cidade está em grau de alto risco e alerta, por isso deveriam ser permitidas apenas atividades essenciais e de baixo risco.

Deixe seu Comentário

Leia Também