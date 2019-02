Secretário de Saúde da capital pode cair

O secretário de Saúde de Campo Grande, Marcelo Vilela, está literalmente com a “cabeça a prêmio”. Isso por que, está virado contra ele um "canhão poderoso", o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

O "número um" da saúde do país discorda da "tocada" de Vilela, frente à pasta, na capital e o aumento da epidemia de dengue pode contribuir com a queda do atual secretário. Mandetta teria inclusive sugerido um nome para ser o novo secretário em Campo Grande, o do ex-diretor clínico da Santa Casa de Campo Grande, José Mauro Filho. O ministro gostaria de um nome afinado com sua equipe.

Em paralelo a isso, o prefeito Marquinhos Trad tem ido pessoalmente aos postos de saúde, constatando falhas, deficiências e fazendo "coro em praça pública" às reclamações da população, o que aumenta o desgaste do atual secretário. Há até quem veja nisso um processo de "fritura".

O fato, porém, é que o quadro que se vislumbra para Marquinhos, prefeito nenhum recusaria, ter o titular da Saúde, afinado com o ministro. Quanto tempo o atual secretário Marcelo Vilela durará no cargo?

