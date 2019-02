Criança morre com suspeita de dengue, na capital

Sidney dos Reis Nantes, cinco anos, morreu na manhã desta segunda-feira (25), sob suspeita de dengue hemorrágica, após sofrer 13 paradas cardíacas no hospital onde estava internado, em Campo Grande.

A criança apresentou os primeiros sintomas da dengue na última quinta-feira (21) e a família buscou atendimento médico. Ele teria feito exames na quinta, mas os mesmos foram extraviados. Na sexta-feira e no sábado, foram feitos novos exames.

Com suspeita da dengue, Sidney foi internado no domingo (24), no Hospital Universitário da capital onde não resistiu às paradas cardíacas e morreu.

Durante coletiva à imprensa para tratar de dengue, o prefeito Marquinhos Trad informou que a criança foi devidamente medicada quando procurou atendimento médico. “A criança não reclamou aos pais de falta de médicos, pelo contrário, ele foi medicado e liberado, porque segundo a medicina, com esse sintoma, a pessoa vai tomar um analgésico e vai ficar bom, ali no momento, então, aparentemente, ele tá apto para retornar para a sua casa”, disse ao ressaltar que em casos de crianças, a doença tem “uma agressão maior”.

A redação entrou em contato com a assessoria da Sesau, mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno. Se confirmada que a morte de Sidney foi em decorrência da dengue, Mato Grosso do Sul terá dois casos de morte pela doença este ano.

