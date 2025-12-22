Senado autoriza empréstimo de US$ 320 milhões para hospital inteligente no Brasil

O Senado Federal autorizou o governo brasileiro a contratar uma operação de crédito externo no valor de US$ 320 milhões junto ao New Development Bank para a implantação do primeiro hospital inteligente do país.

A medida publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (22), foi promulgada pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, após aprovação pelos senadores, conforme prevê o regimento interno da Casa. Os recursos serão destinados ao programa “Implementação do Primeiro Hospital Inteligente do Brasil”, de interesse do Ministério da Saúde.

De acordo com a resolução, o empréstimo não exige contrapartida financeira do país e terá prazo de desembolso de até 55 meses. O contrato prevê carência de 60 meses e amortização em 12 anos, com pagamentos semestrais. O cronograma estimado aponta liberações de recursos entre 2026 e 2029, concentrando a maior parte dos valores nos dois primeiros anos.

A taxa de juros será baseada na SOFR, acrescida de spread variável, além de comissões de compromisso e de abertura. O texto também estabelece que a liberação dos recursos dependerá do cumprimento das condições prévias exigidas pelo banco antes do primeiro desembolso.

A autorização para a contratação do crédito terá validade de até 540 dias a partir da entrada em vigor da resolução.

