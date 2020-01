MS ganha centro de monitoramento de possíveis casos do Coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) criou o Centro de Centro de Operações de Emergência (COE/MS), para tratar de assuntos referentes ao Novo Coronavírus (nCoV), com o objetivo de auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, prevenção e controle, bem como o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado.

A criação antecipa qualquer evidência do vírus já que não foram detectados casos suspeitos no Estado. A instituição do Centro de Operações de Emergência (COE/MS) foi publicada na edição desta sexta-feira (31), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo a resolução, COE/MS será composto por integrantes da SES envolvidos na atuação em situações de emergências de saúde, de acordo com a estrutura existente na Secretaria.

O COE/MS tem como atribuições coordenar e executar as ações da saúde no âmbito estadual junto aos demais grupos, comissões, comitês, câmaras que atuam em situação emergencial relacionadas ao Novo Coronavírus. Também irá elaborar as Notas Técnicas e Informativas ou de procedimentos segundo a classificação da emergência, e as ações relativas à resposta rápida relacionadas ao nCoV.

O Centro de Operações também irá apoiar os municípios na estruturação das Vigilâncias em Saúde. Assim como monitorar os informes de alerta dos órgãos de acompanhamento para execução dos planos de ação em tempo oportuno.

O COE/MS irá Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e utilizados em situação de emergência. Também irá executar a distribuição e o controle dos medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos para a saúde necessários ao abastecimento da população.

Outra atribuição será a capacitação de recursos humanos para atuação frente à epidemia na vigilância, diagnóstico e tratamento do Novo Coronavírus. Também irá Sensibilizar os gestores e lideranças comunitárias para a adoção de medidas preventivas, assim como elaborar cenários para atendimento da epidemia.

A SES encaminhou nesta semana, nota técnica aos profissionais de saúde dos 79 municípios, orientando sobre as ações a serem adotadas em caso de surgimento de pessoas com os sintomas da doença e de como proceder com a coleta de amostras para exames.

A Secretaria recomendou às equipes de vigilância epidemiológica municipais, bem como serviços de saúde, a estarem alertas aos casos de pessoas com sintomatologia respiratória e que apresentam histórico de viagens para áreas de transmissão local do vírus, que tenha vínculo ou contato próximo com caso suspeito de novo corona vírus nos últimos 14 dias.

