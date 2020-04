SES investiga se jovem com problemas respiratórios morreu de coronavírus

A morte de Mike da Silva Assunção, de 29 anos, está sendo investigada pela Secretária de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul, após ser registrada como morte a esclarecer nessa tarde de quarta-feira (1), em Campo Grande.

No boletim de ocorrência registrado pela família, as informações são de que Mike deu entrada no Centro Regional de Saúde (CRS) Aero Rancho com quadro de dispneia, sem tosse e com histórico de febre no dia anterior.

Paulo Roberto Ostemberg, irmão da vítima, disse ao JD1 Notícias que o irmão dele não morreu de coronavírus. “Meu irmão teu ataque cardíaco, ele tem uns problemas de saúde, e já tinha uns dois meses que ele vinha tendo problema de saúde”, finalizou.

Já em contato com a SES, Mike não é um caso de suspeita de coronavirus. Mas, como a vítima apresentou sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), foi coletado amostra, seguindo o protocolo, para painel viral de nove vírus respiratórios no Laboratório Central de Mato Groso do Sul (Lacen-MS), incluindo influenza e coronavírus.

