Menu
Menu Busca sábado, 14 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Saúde

SES reforça prevenção contra ISTs e distribui 1,3 milhão de preservativos em MS

A estratégia inclui, ainda, o reforço na testagem rápida

14 fevereiro 2026 - 11h11Luiz Vinicius

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) reforçou a prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis em Mato Grosso do Sul e distribuiu 1,3 milhão de preservativos para os dias de Carnaval.

Para este Carnaval, foram distribuídos 1.379.200 preservativos externos — 738.400 unidades Sensi e 640.800 unidades Tex —, além de 123.299 preservativos internos e 97.100 unidades de gel lubrificante.

A estratégia inclui, ainda, o reforço na testagem rápida. A SES distribuiu 14.325 testes rápidos de HIV (T1), 1.375 testes confirmatórios (T2), 15.200 testes de sífilis, 10.475 testes de hepatite B, 12.300 testes de hepatite C e 1.100 autotestes de HIV, ampliando a capacidade de diagnóstico oportuno durante o período.

Além dos preservativos e da testagem, o SUS (Sistema Único de Saúde) disponibiliza estratégias complementares de prevenção ao HIV. A PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) é indicada para pessoas com maior vulnerabilidade e reduz significativamente o risco de infecção pelo vírus. Já a PEP (Profilaxia Pós-Exposição) é uma medida de urgência, que deve ser iniciada em até 72 horas após uma situação de risco, como relação sexual desprotegida.

A SES reforça que a PEP está disponível gratuitamente na rede pública de saúde e pode ser acessada por qualquer pessoa que tenha tido exposição de risco. Em caso de dúvida ou situação de vulnerabilidade, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação, realização de testes e início das medidas indicadas.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cruz Vermelha reforça saúde, acolhimento e campanha solidária no Carnaval da Capital
Saúde
Cruz Vermelha reforça saúde, acolhimento e campanha solidária no Carnaval da Capital
Norma da Anvisa sobre receitas controladas impressas entra em vigor
Saúde
Norma da Anvisa sobre receitas controladas impressas entra em vigor
MEC define calendário nacional de matrícula na residência médica
Educação
MEC define calendário nacional de matrícula na residência médica
Centro de Especialidades Médicas (CEM) - Foto: Pedro H / Google
Saúde
Falhas estruturais no CEM expõem pacientes a riscos e viram alvo do Ministério Público
Aedes aegypti, o mosquito da dengue
Saúde
Com nenhuma morte registrada, MS já soma 79 confirmações de dengue
Empresa dona do Mounjaro se manifesta sobre PL da quebra de patente
Saúde
Empresa dona do Mounjaro se manifesta sobre PL da quebra de patente
Vacina sendo aplicada
Saúde
Anvisa indica vacina contra o HPV para prevenir mais tipos de câncer
Vacina contra a dengue de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan
Saúde
Começa vacinação de 1,2 milhão de profissionais de saúde contra dengue
Farmácia do SUS
Saúde
Confiança da população no SUS aumenta nos últimos anos, revela levantamento da OCDE
Medicamento Mounjaro
Saúde
Câmara aprova urgência para votar quebra de patente do Mounjaro

Mais Lidas

Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
SAMU atendeu a vítima
Polícia
Homem é esfaqueado, mas se nega a passar detalhes para a polícia no Caiobá
Foto: TJMS
Justiça
TJMS cria regras para padronizar denúncias de tortura e maus-tratos
Autoridades se encontram pelo local
Polícia
AGORA: Morador de rua é esfaqueado e morre em frente a hospital no centro da Capital