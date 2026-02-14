SES reforça prevenção contra ISTs e distribui 1,3 milhão de preservativos em MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) reforçou a prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis em Mato Grosso do Sul e distribuiu 1,3 milhão de preservativos para os dias de Carnaval.

Para este Carnaval, foram distribuídos 1.379.200 preservativos externos — 738.400 unidades Sensi e 640.800 unidades Tex —, além de 123.299 preservativos internos e 97.100 unidades de gel lubrificante.

A estratégia inclui, ainda, o reforço na testagem rápida. A SES distribuiu 14.325 testes rápidos de HIV (T1), 1.375 testes confirmatórios (T2), 15.200 testes de sífilis, 10.475 testes de hepatite B, 12.300 testes de hepatite C e 1.100 autotestes de HIV, ampliando a capacidade de diagnóstico oportuno durante o período.

Além dos preservativos e da testagem, o SUS (Sistema Único de Saúde) disponibiliza estratégias complementares de prevenção ao HIV. A PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) é indicada para pessoas com maior vulnerabilidade e reduz significativamente o risco de infecção pelo vírus. Já a PEP (Profilaxia Pós-Exposição) é uma medida de urgência, que deve ser iniciada em até 72 horas após uma situação de risco, como relação sexual desprotegida.

A SES reforça que a PEP está disponível gratuitamente na rede pública de saúde e pode ser acessada por qualquer pessoa que tenha tido exposição de risco. Em caso de dúvida ou situação de vulnerabilidade, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação, realização de testes e início das medidas indicadas.

