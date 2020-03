Sesau selecionarÃ¡ candidatos para vagas remanescentes em residÃªncia

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) abriu nesta terça-feira (10), seleção para candidatos interessados nas vagas remanescente do curso de residência em medicina na rede municipal de saúde.

O curso oferecido pela Sesau possui quatro vagas, com bolsas superiores a R$ 11,8 mil, e as demais que surgirem devido desistência dos selecionados até o final do mês.

O prazo para as inscrições para o processo podem ser feitas até amanhã (11), às 15 horas, mesmo período para recolhimento da taxa de inscrição de R$150, através desse link . Na sexta-feira (13), os candidatos que tiveram a inscrição homologada deverão comparecer na sede da Sesau, que fica na Rua Bahia, 280, Jardim dos Estados, para entregar a documentação exigida no edital.

Os candidatos passarão por avaliação através de títulos, onde será atribuída uma nota conforme cada certificado que for apresentado. A pontuação conferida a cada um dos candidatos não poderá superar o valor de 100 pontos, sendo que, em caso de empate, serão usados como critério para resolver a situação a idade do candidato e o tempo de formação na área.

No dia 14 de março será divulgada a classificação final e o resultado de cada um dos candidatos, assim como os convocados para a realização da matrícula, que acontecerá a partir da próxima segunda-feira (16). Os candidatos selecionados deverão assumir imediatamente as vagas em aberto, e, conforme surgirem novas vacâncias, acontecerão também mais convocações.

O valor da bolsa paga pela Fiocruz, é refrente ao valor pago aos profissionais que aderem ao programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde.

Deixe seu Comentário

Leia Também