Sociedade Brasileira de Cardiologia não recomenda o uso de cloroquina

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)em nota divulgada nesta sexta-feira (22), declara que não recomenda o uso da cloroquina e hidroxicloroquina como medicamento para o tratamento de pessoas com sintomas leves de coronavírus.

A SBC lembra que o medicamento o Ministério da Saúde, no âmbito de suas atribuições, publicou novas orientações para tratamento medicamentoso precoce de pacientes infectados, porém ressalta que de acordo com cardiologista o uso do fármaco não é recomendado associada, ou não, a Azitromicina (antibiótico usado no tratamento de várias infeções bacterianas), enquanto não houver evidências científicas definitivas acerca do seu emprego.

O texto, porém, pede a pacientes que decidam utilizar o remédio que realizem acompanhamento do coração, de maneira a monitorar as reações.

"Para os pacientes que optarem pela realização do tratamento, seja resguardada as condições sanitárias necessárias para minimizar o risco de contágio de profissionais de saúde e outros pacientes, que sejam realizados eletrocardiogramas a fim de avaliar a evolução do intervalo QT (despolarização e repolarização ventricular), de forma a subsidiar o médico quanto a pertinência de se persistir no tratamento".

