Suicídio de voluntário levou a suspensão de pesquisas da CoronaVac

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no dia 29 de outubro em uma delegacia da Zona Oeste de São Paulo, foram acionados pelo rádio para uma “ocorrência de encontro de cadáver”. A causa da morte seria o suicídio de um voluntário da CoronaVac, que teria feito a Anvisa suspender os testes com a vacina.

Ao chegarem ao apartamento, uma pessoa mostrou a vítima desmaiada no chão do banheiro com uma seringa perto do braço e diversas ampolas de remédio. O corpo do jovem foi para o Instituto Médico Legal (IML).

O laudo necroscópico deve ser divulgado às 17h porque, neste caso, o resultado depende do exame toxicológico, que demora mais tempo para ficar pronto.

Mais cedo, o governo de São Paulo afirmou, em coletiva de imprensa, ser impossível relacionar o "evento adverso grave" que acometeu o voluntário do estudo clínico da CoronaVac com o imunizante.

Na noite desta segunda-feira (9), a Anvisa suspendeu os testes da vacina da Sinovac, feita em parceria com o Instituto Butantan, após ter sido notificada sobre um "evento adverso grave" em um voluntário.

“Os dados são transparentes. Por que nós sabemos e temos certeza de que não é um evento relacionado à vacina? Como eu disse, do ponto de vista clínico do caso e nós não podemos dar detalhes, infelizmente, é impossível, é impossível que haja relacionamento desse evento com a vacina, impossível, eu acho que essa definição encerra um pouco essa discussão", afirmou o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.

