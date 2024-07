Talco entra para a lista de produtos 'potencialmente' cancerígenos da OMS

O Centro Internacional de Pesquisa do Câncer (CIRC/IARC), órgão ligado à Organização Mundial da Saúde (OMS), classificou o talco como "potencialmente cancerígeno" para os seres humanos.

Especialistas da agência, reunidos em Lyon, na França, publicaram uma pesquisa nesta sexta-feira (5) na revista médica The Lancet Oncology. Para chegar aos resultados, os pesquisadores usaram como base uma combinação de estudos parciais em seres humanos e provas suficientes de animais de laboratório.

Segundo esses especialistas, a exposição acontece principalmente no ambiente de trabalho, durante a extração, moagem ou processamento do talco, ou durante a fabricação de produtos que o contenham. Para a população geral, essa contaminação acontece principalmente através do uso de cosméticos e pós corporais contendo talco.

Apesar dos dados, os especialistas não descartam certos preconceitos nos estudos que apontam para um aumento nos casos de câncer.

Embora não tenham encontrado indícios que o talco, que é um mineral natural, contenha amianto, não foi possível excluir que ele estivesse contaminado com amianto na maioria dos estudos em humanos.

A preocupação com a contaminação do talco com amianto não é nova, e surgiu na década de 1970, já que esse mineral é frequentemente encontrado próximo aos usados para fazer talco.

