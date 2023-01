Testagem de covid tem novos horários nas unidades de saúde; Confira

A realização da testagem de Covid-19 tem novos horários nas unidades básicas e de saúde da família de Campo Grande. O serviço é disponibilizado nas 74 UBSs e USFs distribuídas nas sete regiões urbanas e distritos do Município de maneira gratuita e sem a necessidade de agendamento prévio.

Mais de 10 unidades disponibilizam o teste de 7h30 às 18h30, sem intervalo para o almoço. Na USF Tiradentes o atendimento se estende até às 21h.

Aos sábados e feriados, a testagem acontece somente nas unidades de plantão referenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).Desde segunda-feira (09) o horário de atendimento foi readequado tendo, inclusive, algumas unidades ampliado o período para realização da testagem.

Confira abaixo a relação de unidades e horários para testagem.

O teste é recomendado para pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, coriza, febre e dor de cabeça. No caso do teste de antígeno, o resultado fica disponível em no máximo 20 minutos. Quem tiver o resultado positivo já tem a orientação e encaminhamento para unidade de saúde de referência para atendimento.

O paciente sintomático conta ainda com o serviço de Teleantedimento da Sesau, onde ele pode entrar em contato pelo número 2020-2170 e receber orientações de um profissional sobre as medidas de prevenção e onde buscar atendimento, caso seja necessário. O serviço funciona diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

