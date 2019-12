Teste com os dedos pode revelar doenças

Jônathas Padilha, com informações do Metrópoles

O oncologista Clínico do Hospital Sírio-Libanês e chefe da Oncologia Clínica do Hospital de Base, Allan Pereira, revelou que com o simples ato de juntar as unhas e os dedos indicadores, o chamado teste da janela de Schamroth, é possível revelar doenças cardíacas e pulmonares.

O teste serve como diagnóstico quando ao juntar as unhas dos indicadores, a pessoa pode apresentar uma fissura de losango ou diamante acima das unhas. “Esse espaço simplesmente não existe quando há o baqueteamento”, explicou o oncologista

Se essa lacuna não existir, pode ser um sinal de que a pessoa tem hipocratismo digital ou baqueteamento digital, que é associado a diversas doenças pulmonares ou cardíacas.

O termo hipocratismo refere-se a um sintoma, causado pelo acúmulo de líquidos no corpo, que faz com que os dedos fiquem maiores e mais largos nas pontas.

Allan falou sobre o baqueteamento digital. “Muitas doenças, principalmente cardíacas e pulmonares, podem causar esse sinal. Câncer de pulmão é uma delas”, reforçou.

De acordo com a Cancer Research UK, do Reino Unido, 35% dos pacientes com câncer de pulmão tem baqueteamento digital e outras enfermidades que apresentam o sintoma são enfisema pulmonar e insuficiência cardíaca.

O médico esclareceu que o baqueteamento pode ser apenas um traço familiar. Em relação ao câncer pulmonar, o oncologista disse que o inchaço como manifestação inicial da doença é incomum. “Normalmente sua formação parece depender da produção de algumas substâncias pelo próprio tumor”, explica.

Alessandra Leite, oncologista clínica do Centro de Oncologia do Hospital Santa Lúcia, disse sobre a importância do ‘autoexame’ é ficar atento a esses sinais. “O profissional de saúde, durante o exame físico, ao constatar essa alteração inicia uma investigação”, concluiu.

