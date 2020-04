Quinta começa com mais uma idosa morta por coronavírus em MS

Gabriel Neves com informações da assessoria

Mais uma pessoa morreu por Covid-19 (coronavírus), na manhã desta quinta-feira (23) em Mato Grosso do Sul. A vítima é uma mulher, 76 anos, moradora de Três Lagoas, a informação foi divulgada pela prefeitura do município.

Com isso, Três Lagoas já contabiliza a terceira morte pela doença e o estado a sétima. Segundo a prefeita, a idosa estava internada na UTI e possuía outras patologias como hipertensão, doença neurológica crônica e Alzheimer.

A mulher era um dos 24 casos positivos informados no Boletim Epidemiológico emitido pela Vigilância Epidemiológica.

O sepultamento da idosa será realizado de acordo com o que determina o protocolo do Ministério da Saúde para pessoas que venham a óbito por contágio com Covid-19 (Coronavírus).

