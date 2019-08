Três UPAs tem quadro de pediatras completo neste sábado

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Cinco Unidades de Pronto Atendimento (UPA), operam sem atendimento médico pediatra neste sábado (3), em Campo Grande. Apenas as unidades do Coronel Antonino, Vila Almeida e Leblon contam com os profissionais o dia inteiro.

A unidade de atendimento do Universitário contará com o atendimento infantil no período da manhã e noite.

Para atendimento adulto, clínico geral, o atendimento é completo, durante todo o período de atendimento em todas as unidades de saúde.

Confira a escala completa:

Deixe seu Comentário

Leia Também