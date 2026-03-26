Unidade de saÃºde vira alvo do MP por superlotaÃ§Ã£o e falhas no atendimento

A superlotação e falhas no atendimento da Unidade de Saúde da Família (USF) Serradinho, em Campo Grande, levaram o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) a abrir investigação e cobrar providências do município.

O procedimento foi instaurado após indícios de que a unidade opera acima da capacidade, com impacto na qualidade do serviço prestado à população. A apuração busca garantir a reestruturação do atendimento, com número adequado de profissionais, melhorias na infraestrutura e acesso contínuo aos serviços básicos de saúde.

Entre os problemas apontados estão a sobrecarga das equipes e limitações estruturais, consideradas insuficientes para atender a alta demanda registrada na unidade, que atende uma região de vulnerabilidade social.

O MPMS também solicitou informações detalhadas à Secretaria Municipal de Saúde, incluindo carga horária dos profissionais, número de agentes comunitários e planejamento para ampliação das equipes. Além disso, deve ouvir representantes da comunidade para avaliar a situação no local.

A investigação tem como objetivo assegurar que o município adote medidas efetivas para corrigir as falhas e garantir atendimento digno, conforme prevê o direito constitucional à saúde.

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