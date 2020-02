UPA's atendem com 46 médicos e 23 pediatras neste sábado

Atenderão na manhã deste sábado (15) em Campo Grande, 46 médicos para atendimento especializado adulto, que estarão disponíveis em todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s).

Para o público infantil, as unidades contarão com 23 médicos pediatras pela manhã, sendo seis no UPA Coronel Antonino; Cinco no Vila Almeida; Seis no Universitário e Seis no Leblon.

No período da tarde, 17 pediatras atendem apenas nas unidades do Coronel Antonino, Vila Almeida e Leblon. Já à noite 30 profissionais estarão nos seguintes locais: UPA Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Moreninhas e Leblon, e no Centros regionais de Saúde (CRS) Tiradentes.

Para o público adulto, clínico geral, o atendimento é completo nos três períodos do dia em todas as UPAs e Centros regionais de Saúde.

Confira a escala completa no quadro abaixo:

