UPAs da Capital terÃ£o cerca de cinco mÃ©dicos Ã  disposiÃ§Ã£o da populaÃ§Ã£o por turno

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), dez unidades de saúde receberão médicos para atender os que precisam, durante o dia e a noite deste domingo (10)

Pela manhã, a UPA Coronel Antonino terá oito médicos à disposição dos adultos, e seis pediatras. No período da tarde o número desse segundo profissional sobe para oito. No turno da noite, serão oito médicos para cada categoria.

Na UPA Almeida, serão seis médicos gerais durante todo o dia. Na UPA Universitário, serão seis médicos para adultos e seis pediatras. Mudando só a noite, quando o número de atendentes de crianças desce para cinco.

No total, serão 73 profissionais atuando no turno da manhã, no período da tarde esse número sobre para 85. E na noite, serão 82 médicos, divididos entre clínicos gerais e pediatras.

