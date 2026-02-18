Menu
Saúde

Vacina contra dengue deve imunizar trabalhadores da atenção primária em MS

Estado vai receber cerca de 7,8 mil doses nesta quinta-feira

18 fevereiro 2026 - 09h54Luiz Vinicius
Imunizante do Instituto Butantan será destinado, nesta primeira remessa, exclusivamente a profissionais das UBSsImunizante do Instituto Butantan será destinado, nesta primeira remessa, exclusivamente a profissionais das UBSs   (Divulgação/Governo de SP)

Mato Grosso do Sul receberá nesta quinta-feira, dia 19, um lote contendo mais de 7,8 mil doses da vacina contra a dengue, que servirá para imunizar os trabalhadores da Atenção Primária à Saúde.

A vacina é produzida pelo Instituto Butantan e está destinada exclusivamente aos trabalhadores dessa área. As doses chegam em um momento de crescimento dos casos no Estado.

Essas doses integram a estratégia nacional de vacinação de trabalhadores da APS do SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o país.

O imunizante é indicado para pessoas de 15 a 59 anos, 11 meses e 29 dias de idade, independentemente de infecção prévia pela doença e sem histórico de vacinação anterior contra a dengue com outro imunizante. Nesta etapa inicial, a vacinação contemplará exclusivamente trabalhadores que atuam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) também recebeu do Ministério da Saúde o guia orientativo com as indicações e diretrizes que irão nortear a aplicação do imunizante e subsidiar o alinhamento com os municípios, garantindo o início oportuno da vacinação no Estado.

Estão incluídos na vacinação profissionais de saúde que exercem atividades assistenciais e de prevenção, como médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem e odontólogos; equipes multiprofissionais, como nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais e farmacêuticos; Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias; além de trabalhadores administrativos e de apoio das unidades, como recepcionistas, vigilantes, equipes de limpeza, cozinheiros, auxiliares e motoristas de ambulâncias, entre outros.

