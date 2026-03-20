VacinaÃ§Ã£o contra gripe comeÃ§a em MS com foco em grupos prioritÃ¡rios

Mato Grosso do Sul inicia no próximo dia 28 de março a campanha de vacinação contra a influenza, com a realização do Dia D de mobilização em todo o estado. A ação seguirá até o dia 30 de maio.

A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir casos graves da doença, especialmente entre os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A vacinação será ofertada gratuitamente nas unidades de saúde dos municípios.

A estratégia segue o calendário nacional, que prevê o início da imunização entre março e abril nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Nordeste, período que antecede o aumento da circulação do vírus influenza.

Entre os públicos prioritários estão crianças, idosos, gestantes, trabalhadores da saúde, professores e pessoas com comorbidades, considerados mais vulneráveis a complicações da gripe.

Segundo o governo estadual, o Dia D deve mobilizar as cidades para intensificar a vacinação e ampliar o acesso da população às doses, estratégia adotada nacionalmente para elevar os índices de cobertura.

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