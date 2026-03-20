Menu
Menu Busca sexta, 20 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
SaÃºde

VacinaÃ§Ã£o contra gripe comeÃ§a em MS com foco em grupos prioritÃ¡rios

AÃ§Ã£o busca ampliar cobertura vacinal antes do perÃ­odo de maior circulaÃ§Ã£o do vÃ­rus

20 marÃ§o 2026 - 10h23Vinicius Costa
Imunização contra a gripe começa em MSImunizaÃ§Ã£o contra a gripe comeÃ§a em MS   (Arquivo SES )

Mato Grosso do Sul inicia no próximo dia 28 de março a campanha de vacinação contra a influenza, com a realização do Dia D de mobilização em todo o estado. A ação seguirá até o dia 30 de maio.

A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir casos graves da doença, especialmente entre os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A vacinação será ofertada gratuitamente nas unidades de saúde dos municípios.

A estratégia segue o calendário nacional, que prevê o início da imunização entre março e abril nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Nordeste, período que antecede o aumento da circulação do vírus influenza.

Entre os públicos prioritários estão crianças, idosos, gestantes, trabalhadores da saúde, professores e pessoas com comorbidades, considerados mais vulneráveis a complicações da gripe.

Segundo o governo estadual, o Dia D deve mobilizar as cidades para intensificar a vacinação e ampliar o acesso da população às doses, estratégia adotada nacionalmente para elevar os índices de cobertura.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Santa Casa de Campo Grande
TransparÃªncia
JustiÃ§a manda Santa Casa apresentar contabilidade detalhada em 30 dias
Diretriz vai passar por consulta pública e será analisada pela Conitec
SaÃºde
Rastreamento para cÃ¢ncer colorretal pode ser implementado no SUS
Produto deverá ser recolhido
SaÃºde
Anvisa manda recolher lotes de fÃ³rmula infantil da Danone
Foto: Arquivo/Divulgação
SaÃºde
CÃ¢ncer colorretal pode causar 635 mil mortes no Brasil atÃ© 2030, diz INCA
MP investiga fila por consultas de hepatologia no SUS em Campo Grande
SaÃºde
MP investiga fila por consultas de hepatologia no SUS em Campo Grande
A proposta do projeto é aproximar o serviço da população
SaÃºde
Hemosul MÃ³vel percorre MS para ampliar doaÃ§Ãµes de sangue e cadastro de medula Ã³ssea
Foto: Divulgação
SaÃºde
Humap realiza procedimento raro com apoio de tecnologia avanÃ§ada
Vacinas de poliomelite, sarampo, caxumba e rubéola produzidas por Bio-Manguinhos/Fiocruz
SaÃºde
SaÃºde estÃ¡ em alerta mÃ¡ximo por aumento do sarampo nas AmÃ©ricas
Vacina da herpes-zóster
SaÃºde
Vacina da herpes-zÃ³ster Ã© segura para pacientes reumÃ¡ticos, diz estudo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
SaÃºde
PopulaÃ§Ã£o sofre com longa espera por exame cardÃ­aco, e investigaÃ§Ã£o Ã© aberta na Capital

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
PolÃ­cia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos Ã© descoberto em Campo Grande
Mandado está sendo cumprido no Camelódromo
PolÃ­cia
CamelÃ³dromo Ã© alvo de operaÃ§Ã£o da PF contra esquema milionÃ¡rio de descaminho
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Comportamento
HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 19/3/2026
Abadio morreu em dezembro do ano passado
PolÃ­cia
PolÃ­cia Civil captura homem por latrocÃ­nio brutal de idoso no Jardim Colibri