Adeus Twitter? 'X' encerra atividade no Brasil e culpa Alexandre de Moraes

A Conta Global Government Affairs do X anuniciou neste sábado (17/8) que o X, ex-Twitter, encerrou as operações da empresa no Brasil, com efeito imediato. No perfil oficial da rede, a responsabilidade do fechamento é atribuída ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A justificativa para o encerramento das atividades foi de “medo de ameaças”. Além disso, a conta diz: “A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes”.

“Noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor suas ações. Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato”, informou.

A nota continua: “Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com um governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer – democracia ou Alexandre de Moraes”, publicou.

Apesar do encerramento das atividades em território brasileiro, o X continuará disponível para a população.

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.



Exposição

Alexandre de Moraes determinou, nesta terça-feira (13), o bloqueio de oito contas do X (antigo Twitter), entre elas, a do senador Marcos do Val (Podemos-ES). Moraes também ordenou que a rede social retire os sigilos telemáticos e apresente os registros de acessos, postagens de usuários, no período de março deste ano até agosto, e que ainda apresente os dados de acessos.

A informação foi qualificada como sigilosa e urgente pelo STF. No entanto, o X expôs a determinação na rede social. “Acreditamos que o povo brasileiro merece saber o que está sendo solicitado a nós”, afirmou a rede social no perfil corporativo.

O documento que foi revelado pelo X tem quatro ordens distintas. As duas primeiras são o bloqueio “no prazo de duas horas” de sete usuários. Para estes usuários, também deve haver o afastamento do “sigilo de registros, conexões e dados telemáticos” no período de 1º de abril deste ano a 17 de julho de oito contas.

Além do senador Marcos do Val, a decisão de Moraes atinge a esposa do ex-deputado Daniel Silveira, Paola da Silva Daniel; o influenciador Ednardo Raposo; o engenheiro Cláudio Lu; o pastor Josias Pereira Lima; a filha de Oswaldo Eustáquio e a mãe dela, Sandra; e do bolsonarista Sérgio Fischer.

Moraes determinou que a rede social envie “todos os registros de acesso e registros de postagens” dos usuários no período de 1º de abril deste ano até o último dia 15. Devem ser

