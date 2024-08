Anatel trabalha em sistema identificador de chamadas

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está trabalhando em um novo sistema, chamado de “Origem Verificada”, para frear a aplicação de golpes por meio de um identificador de chamadas que permitirá que as empresas cadastrem seus números em um banco de dados.

Buscando aumentar a transparência e a segurança para os consumidores, a iniciativa permitirá que as empresas cadastradas sejam identificadas ainda na chamada com o nome e logotipo, além de uma mensagem de texto opcional.

Um dos principais golpes que a Agência busca acabar é o “golpe do 0800”, em que criminosos se passam por atendentes de empresas conhecidas para obter dados pessoais e financeiros das vítimas.

O sistema será implementado em parceria com o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, conhecido como Conexis. Para se cadastrarem, será necessário que as empresas contratem o serviço diretamente com as operadoras, que ainda não revelaram o preço que será cobrado.

A Conexis ainda garantiu que o novo serviço não terá custo adicional para os consumidores.

