Apple lança iOS 18; confira lista de aparelhos compatíveis

A mais nova versão do sistema operacional do iPhone, o iOS 18, está disponível para download nesta segunda-feira (16), com donos do mais recente iPhone 15 e de modelos lançados nos últimos seis anos podendo baixar a atualização.

No total, 28 aparelhos da Apple poderão atualizar para a versão do iOS 18 a partir de hoje, com o modelo mais antigo compatível sendo o iPhone XR, lançado em 2018. Com a atualização de hoje, o iPhone X e modelos anteriores se tornam obsoletos e não irão suportar as novas atualizações.

Confira a lista completa de aparelhos compatíveis:

- iPhone 16 Pro Max

- iPhone 16 Pro

- iPhone 16 Plus

- iPhone 16

- iPhone 15 Pro Max

- iPhone 15 Pro

- iPhone 15 Plus

- iPhone 15

- iPhone 14 Pro Max

- iPhone 14 Pro

- iPhone 14 Plus

- iPhone 14

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13

- iPhone 13 mini

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12

- iPhone 12 mini

- iPhone SE (2020)

- iPhone SE 3 (2022)

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11

- iPhone XR

- iPhone XS

- iPhone XS Max

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também