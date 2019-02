Capital sediará evento para o progresso da ciência

Campo Grande sediará entre os dias 21 e 27 de julho a 71ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O evento foi lançado nesta quarta-feira (13), com a presença de autoridades e representantes da SBPC, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Para o reitor da UFMS, Marcelo Turine, o evento é importante para atrair jovens e possibilitar que estudantes vivenciem os debates. Turine estima a presença de 15 mil pessoas participem do evento, que terá o tema “Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do Desenvolvimento Social”, e trará especialistas de todo o país para debates sobre bioeconomia, diversidade e desenvolvimento.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, destacou que a vinda do evento para a capital “é um marco para o estado”. “A SBPC reúne toda a comunidade científica ao seu redor e lidera um processo de desenvolvimento de políticas de ciência e tecnologia. Trazer para cá este encontro anual da SBPC, com o tema que tem, tratando da bioeconomia, da diversidade e do desenvolvimento social são realmente importantes”, afirmou. O secretário disse ainda que o estado vai se beneficiar muito pelo desenvolvimento que o encontro trará.

Convidado a participar do evento, o diretor-presidente da Fertel, Bosco Martis, ressalta as parcerias que a UFMS conquistou para desenvolver as instituição de ensino. “É com muita alegria que vemos a UFMS vencer outras três grandes universidades e conseguir realizar este evento, e com honra recebemos esta reunião no estado”, comemorou.

Em julho, durante a 71ª Reunião da SBPC, também deve ser realizado o Ciberjor da UFMS, do qual Bosco deve participar para destacar a importância do ciberjornalismo. “Essas reuniões são marcos históricos e colocam Mato Grosso do Sul como protagonista”, concluiu.

