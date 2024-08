Claro apresenta instabilidade e fica fora do ar nesta sexta-feira

A Claro está apresentando instabilidade em seus serviços desde a manhã desta sexta-feira (30), com usuários relatando quedas de internet e falta de sinal de telefonia, tanto fixa quanto móvel.

Segundo o site Downdetector, que compila reclamações de usuários sobre serviços online, a instabilidade da operadora teve início logo pela manhã, por volta das 9h40, com o pico de reclamações por volta das 10h.

Clientes da operadora foram até as redes sociais para expressarem sua insatisfação com a falta de sinal.

“O X ainda não caiu mas o meu sinal de internet móvel da Claro foi de arrasta e não voltou”, disse um usuário, ironizando a situação de atrito entre o dono da plataforma, o bilionário Elon Musk, e a Justiça brasileira.

“Porra tô sem sinal desde as 11hrs”, disse outro cliente da operadora. “Acho que cortaram o fio errado por lá”, afirmou outro assinante dos serviços, que também acabou sem sinal

A situação foi em escala nacional, com até mesmo sul-mato-grossenses indo até as redes para reclamarem e exigirem um posicionamento da empresa. “Claro quando vai voltar o sinal aqui em Dourados em nome de deus?”, indagou um douradense.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também