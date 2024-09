Embora de novo: Cloudflare dá apoio à Anatel e X será derrubado novamente

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) enviou, na noite desta quarta-feira (18), notificações para 20 mil operadoras e provedoras de internet determinando, novamente, o bloqueio do X, antigo Twitter, no Brasil após a rede social “burlar” a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a coluna Andreza Matais, do UOL, a empresa américa Cloudflare, utilizada por Elon Musk, dono da rede social, para “mascarar” o domínio do X e voltar a ficar disponível no Brasil, cooperou com a Anatel para voltar com o bloqueio da plataforma.

Ao ser informada do ocorrido, a Cloudflare “isolou” o tráfego usado pelo X de uma forma que o bloqueio seja possível sem afetar os demais serviços, instituições e empresas que utilizam a mesma rede, já que um bloqueio do serviço também derrubaria os acessos a diversos sites brasileiros.

Se espera que as operadoras brasileiras voltem a bloquear o acesso à plataforma entre hoje a manhã de quinta-feira (19).

Como o X burlou o bloqueio?

Como explicado anteriormente ao JD1 por um especialista , a empresa se aproveitou dos serviços de terceiros para “mascarar” o domínio do X, assim, voltando com a plataforma no Brasil.

