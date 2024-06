Empresa de MS se destaca com avanços em tecnologia de gestão pública

Com o avanço da tecnologia, o seu uso em setores como a gestão pública se torna cada vez mais comum e solicitado, e a Digix, empresa sul-mato-grossense especializada em soluções tecnológicas para a gestão pública, se destaca.

Com 23 anos de atuação, a empresa é uma das responsáveis por auxiliar na modernização de diversas atividades desempenhadas pela gestão governamental, com exemplos sendo a administração dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), atendimento ao consumidor e fornecedor nos Procons, a gestão de programas habitacionais, entre outros.

Segundo Suely Almoas, CEO da Digix, “os gestores públicos percebem rapidamente os benefícios em termos de eficiência e redução de burocracia. Para a população, o impacto é sentido na melhoria dos serviços e na transparência das ações governamentais”.

Além das melhorias diretas nos serviços públicos, a empresa sul-mato-grossense também se destaca por suas políticas inovadoras de valorização e cuidado com os seus colaboradores, como a licença menstrual, um benefício que reconhece e respeita as necessidades das pessoas que menstruam. A empresa foi a primeira do Brasil a garantir o benefício.

Em março deste ano, o benefício foi reconhecido, o que garantiu os selos ‘Empresa Amiga da Mulher’, entregue pelo governo do Estado, e ‘Compromisso com a Igualdade de Gênero’, entregue pela prefeitura da Capital.

“Acreditamos que a inovação deve estar presente em todas as áreas da empresa. Valorizamos muito o bem-estar de nossa equipe, pois sabemos que colaboradores felizes e saudáveis são essenciais para a inovação contínua nos nossos serviços”, afirma Suely.

No total, a empresa já conta com 9 softwares voltados exclusivamente para a administração pública, atendendo seis clientes do setor público em Mato Grosso do Sul e Piauí.

“Nossa missão é transformar a gestão pública brasileira por meio da tecnologia. Celebrar 23 anos de história é um marco importante, mas estamos sempre olhando para o futuro, em busca de novas formas de inovar e contribuir para a construção de um país mais eficiente e justo”, destaca a CEO.

