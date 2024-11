Vírus que afeta celulares e faz transferências bancárias pode chegar ao Brasil

Um novo malware chamado ToxicPanda, que realiza transferências bancárias fraudulentas e já infectou cerca de 1,5 mil aparelhos Android no mundo inteiro, vem avançando pela América Latina e tem o potencial de atingir dispositivos no Brasil.

O vírus, que já atingiu países em outros continentes como Itália, Portugal, Hong Kong e Espanha, já infectou aparelhos na América do Sul, com o Peru registrando 3,4% das infecções globais, apontando para uma expansão do vírus na malware na região.

Os especialistas Michele Roviello, Alessandro Strino e Federico Valentini explicaram ao THN que o vírus, de origem chinesa, utiliza técnicas sofisticadas, como ATO (account takeover) e ODF (on-device fraud), para realizar transações bancárias diretamente dos aparelhos infectados para dificultar a detecção do crime pelas instituições financeiras.

O malware se infiltra no aparelho se camuflando de aplicativos populares, como Google Chrome e Visa, criando páginas falsas para enganar os usuários, e explora os serviços de acessibilidade do Android para obter permissões e interceptar senhas.

Apesar do número de aparelhos infectados parecer baixo, ele ainda está em fase inicial de operação, e pode se expandir rapidamente nas próximas semanas, conforme infecta novos aparelhos.

Como evitar o malware

Especialistas recomendam que os donos de aparelhos que utilizam o sistema operacional afetado mantenham um antivírus atualizado, realizem varreduras regulares do sistema e evitem fazer downloads de fontes não confiáveis, além de desconfiar de e-mails suspeitos.

Já para os de donos de aparelhos iPhone, que utilizam o sistema operacional iOS, não é necessária preocupação, já que o vírus só atinge aparelhos Android.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também