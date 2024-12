Nubank, Bradesco, Caixa, Santander e outros ficam fora do ar nesta sexta-feira

Usuários de alguns dos principais bancos brasileiros relatam, nesta sexta-feira (6), instabilidade nos sistemas das instituições, com problemas que variam desde dificuldade para acessar os respectivos aplicativos até erros na hora de fazer transferências.

Segundo o portal Downdetector, usuários do Nubank, Bradesco, Caixa, Santander, Itaú e C6 relataram instabilidade nos serviços ofertados, seja através do internet banking ou aplicativo da instituição financeira, além de dificuldade em acessarem suas contas e realizarem transferências, seja via TED ou PIX.

O pico da instabilidade dos bancos em questão ocorreu no final da manhã de hoje, com algumas instituições, como o C6, conseguindo estabilizar seus serviços ao longo do dia e vendo o número de notificações cair, enquanto outros, como o Nubank, viu uma queda rápida nos relatos de problemas apenas para ver outro pico no início da tarde.

Até o momento nenhuma das instituições se pronunciou oficialmente sobre as instabilidades e se existe alguma previsão para que os serviços sejam normalizados.

