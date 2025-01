Vitória de Fernanda Torres cria 'clima de Copa do Mundo' nas redes sociais do Brasil

Com mais de 1,5 milhões de posts apenas no ‘X’ (antigo Twitter), Fernanda Torres é o assunto mais comentado do mundo após ganhar o Globo de Ouro durante a noite de domingo (5).

A atriz brasileira ganhou a categoria Melhor Atriz de Filme de Drama, pelo seu papel no longa Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. Ao vencer, ela superou nomes de peso como Kate Winslet, Tilda Swinton, Nicole Kidman, Angelina Jolie e Pamela Anderson.

A conquista rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, com internautas celebrando o feito histórico. "Fernanda Torres representando o Brasil no mundo. Que orgulho!", escreveu uma fã no Twitter. Outro internauta destacou: "Ela não só venceu, como emocionou com um discurso poderoso. Fernanda, você merece tudo isso e muito mais".

Na manhã de hoje, Fernanda estava em 11 dos 30 assuntos mais comentados no X no Brasil. A vitória chegou a ser comemorada como uma Copa do Mundo pelos cinéfilos do país.

fernanda torres: por favor, sem clima de copa do mundo



o brasil: pic.twitter.com/SdnhKMzZWj — paula (@anaIeal) January 5, 2025

FERNANDA TORRES GOLDEN GLOBE WINNER CARALHOOOOOOOO AQUI É BRASIIIIIIL PUTA QUE PARIU EU TO MALUCAAAAAAAAApic.twitter.com/YKaV6G0cb6 — ju menta. ︎ (@amittensblight) January 6, 2025

eu de selton mello quando anunciaram a vitória da fernanda torres pic.twitter.com/mOE7MSY29X — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 6, 2025

Outras redes sociais também falaram sobre o assunto, como o Threads do Instagram. “Não consigo parar de pensar que a mulher não venceu numa competição de “menos pior”. a mulher venceu num páreo contra Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet. quinhentos quilos de cinema têm essa vitória”, disse uma usuária.

No Google Trends brasileiro, o filme 'Ainda Estou Aqui' foi o mais procurado pelos usuários, com mais de 500 mil buscas em apenas 12h.

