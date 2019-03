WhatsApp, Instagram e Menssenger podem ser unificados

Da redação com informações do site Terra

Mark Zuckerberg quer unificar os aplicativos WhatsApp, Menssenger e Instagram. A intenção foi citada e um longo texto publicado no perfil do executivo na quarta-feira (6).

O objetivo do projeto é que cada usuário em um serviço possa se comunicar com usuários de outros apps. Por exemplo, um usuário de WhatsApp mandar uma mensagem diretamente para um perfil no Instagram. O plano envolve também a possibilidade de responder mensagens SMS, por meio dos apps da empresa. Zuckerberg não deu data para as mudanças.

Segundo o executivo, para quem não quer ter sua privacidade afetada, as pessoas poderão optar ou não por participar dessa plataforma mais ampla e que os usuários poderão manter ativas suas contas. "Há muitas questões aqui que demandam mais consultas e discussões. Porém, se pudermos implementar isso, poderemos dar para mais pessoas a escolha de usar seu serviço preferido para fazer com segurança contato com as pessoas que quiserem", escreveu.

Um ponto importante levantado por Zuckerberg é o desejo de ter mensagens que se apaguem automaticamente em todas as suas plataformas, algo que já acontece nos Stories do Instagram, do Facebook e do WhatsApp. "Cada vez mais acreditamos que é importante manter informações por períodos de tempos mais curtos. As pessoas querem saber se o que elas compartilham não prejudicará-las no futuro, e reduzir a quantidade de tempo que a informação é armazenada e acessada ajudará", diz ele.

O executivo imagina que todas as mensagens serão apagadas automaticamente por padrão depois de um certo período - no exemplo, ele fala em um ano. Os usuários poderiam alterar isso nas configurações. Outro recurso que pode ser disponibilizado é determinar que certas mensagens se apaguem após segundos ou minutos de seu envio.

